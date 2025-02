Platformy danych klientów - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Propellor

propellor.ai

Propellor to narzędzie, które pozwala ujednolicić i aktywować dane, umożliwiając ich nieograniczoną analizę pod kątem różnych problemów biznesowych. Dzięki ponad 200 złączom Propellor zapewnia bezproblemową integrację z różnymi źródłami danych, zapewniając dostęp do szerokiej gamy punktów danych. Narzędzie to codziennie przetwarza znaczną ilość danych, bez wysiłku radząc sobie z terabajtami danych. Jedną z kluczowych cech Propellor jest jego zdolność do tworzenia niestandardowych wykresów i dashboardów dostosowanych do konkretnego przypadku użycia. Dzięki opcji tworzenia własnych wizualizacji możesz uzyskać głębszy wgląd i skutecznie przekazać analizę danych interesariuszom. Dodatkowo Propellor oferuje gotowe do użycia szablony pulpitów nawigacyjnych, które obejmują szeroką gamę ogólnych i odpowiednich wykresów, co ułatwia rozpoczęcie pracy bez konieczności spędzania godzin na dostosowywaniu. Aby lepiej analizować dane, Propellor udostępnia aplikacje do obsługi danych, które pozwalają zagłębiaj się w różne wyniki analiz, takie jak ścieżka zakupowa Twoich klientów lub inne istotne wskaźniki. Te aplikacje do obsługi danych umożliwiają głębsze wnikanie w dane i odkrywanie cennych spostrzeżeń, które mogą pomóc w procesie podejmowania decyzji. Ogólnie rzecz biorąc, Propellor ma na celu wymyślenie na nowo kokpitów decyzyjnych poprzez zapewnienie elastycznej i konfigurowalnej platformy do analizowania i aktywowania danych. Niezależnie od tego, czy jesteś liderem biznesu, liderem marketingu, menedżerem ds. rozwoju czy menedżerem produktu, Propellor oferuje rozwiązania dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb.