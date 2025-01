Lyris.ai

lyris.ai

O Lyris to członek Twojego zespołu oparty na sztucznej inteligencji oparty na GPT4, którego można dostosować do różnych ról zgodnie z Twoimi wymaganiami. Nasza platforma chatbotów AI, która nie wymaga kodu, pomaga zespołom sprzedaży i marketingu, operacji i obsługi klienta bez wysiłku tworzyć płynne doświadczenia konwersacyjne od początku do końca, rewolucjonizując sposób, w jaki firmy nawiązują kontakt z odbiorcami i zapewniając wzrost wydajności i produktywności. Lyris może pracować jako Twój - 1. Chatbot sprzedaży AI: Zwiększ swoją sprzedaż - Zwiększ konwersję o ponad 30% - Personalizacja 1:1 2. Obsługa klienta AI: zapewnij swoim klientom traktowanie VIP - Zwiększ FCRR o ponad 70% - Całodobowe wsparcie na żywo 3. Asystent pracownika AI: Zautomatyzuj swoje procesy sprzedażowe - 70x Szybszy dostęp do informacji - 97% dokładności Po prostu wybierz rolę, wklej swój kod i patrz, jak się sprzedaje!