Findity is een platform voor onkostenbeheer waarmee partners hun eigen oplossing voor onkostenbeheer op de markt kunnen brengen – als white label-app of via API's. Het platform automatiseert de uitgaven, kilometers, entertainment en dagvergoedingen van bedrijven op één plek. Met integraties met toonaangevende boekhoud- en salarissoftware en -kaarten verhoogt de oplossing het aanbod van partners met een naadloze en volledig conforme onkostenervaring voor hun klanten.

Website: findity.com

