Fyle is een modern platform voor onkostenbeheer waarmee accountants hun onkostenregistratieproces op hun bestaande creditcards kunnen stroomlijnen. Fyle kan rechtstreeks worden geïntegreerd met hun bestaande Visa-, Mastercard- en American Express-creditcards, om realtime inzicht te bieden in creditcardtransactiegegevens, directe uitgavenmeldingen via sms en het eenvoudig verzamelen van bonnen. Gebruikers kunnen bonnen indienen via sms, en Fyle matcht bonnen automatisch, waardoor automatische afstemming en een snellere sluitingstijd worden gegarandeerd. Werknemers kunnen onkosten indienen vanuit alledaagse apps zoals sms-berichten, Gmail, Outlook, Slack, Teams en meer, of de krachtige mobiele app van Fyle gebruiken om onderweg foto's van de bonnen te maken en onkosten in te dienen. Fyle extraheert, codeert en categoriseert automatisch gegevens uit bonnen, controleert op beleidsschendingen, wijst deze toe aan de juiste projecten, budgetten en kostenplaatsen, en pusht gegevens naar boekhoudsoftware zoals QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central en QuickBooks Desktop.

Website: fylehq.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Fyle. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.