Bento for Business

Bento is een op kaarten gebaseerd platform voor uitgavenbeheer voor het MKB dat operationele controle, zichtbaarheid en inzichten in zakelijke uitgaven biedt. Het financiële operationele platform van Bento stelt bedrijven in staat fysieke en virtuele betalingsreferenties uit te geven aan mensen en systemen zonder risico's te introduceren, terwijl bedrijven ongekende controle en zichtbaarheid krijgen over hun B2B-uitgaven en bedrijfsuitgaven. Open API's en White Label-partnerschappen breiden deze controle- en beheervoordelen uit om betalingen te automatiseren die veel verder gaan dan alleen de kosten. Het is onze missie om bedrijven een krachtig financieel operationeel platform te bieden, zodat ze hun visie kunnen verwezenlijken, hun medewerkers meer mogelijkheden kunnen bieden en waarde kunnen creëren voor hun klanten.

Website: bentoforbusiness.com

