Gevestigd in Londen, VK. Capture Expense is een moderne en uitgebreide oplossing voor onkostenbeheer. Het is HMRC-goedgekeurd en voldoet aan de BTW-wetgeving en heeft alles wat u nodig hebt om het proces, van het vastleggen van ontvangstbewijzen tot de terugbetaling van het personeel, te automatiseren, stroomlijnen en controleren. Uw financiële team zal de verwerking van onkosten moeiteloos vinden dankzij de integratie in Accounts, Payroll en Open Banking. Flexibel genoeg om aan de meest veeleisende bedrijven te voldoen, tijd te besparen en bedrijfsbeleid en compliance af te dwingen.

Website: captureexpense.com

