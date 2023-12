Paychex, Inc. is een Amerikaanse leverancier van outsourcingdiensten op het gebied van personeelszaken, salarisadministratie en secundaire arbeidsvoorwaarden voor kleine tot middelgrote bedrijven. Met het hoofdkantoor in Rochester, New York, heeft het bedrijf meer dan 100 kantoren die ongeveer 670.000 salarisadministratieklanten bedienen in de VS en Europa. In 2019 stond Paychex op positie 700 op de Fortune 500-lijst van grootste bedrijven qua omzet, en de omzet van het bedrijf voor het fiscale jaar 2020 zal naar verwachting ruim 4,1 miljard dollar bedragen.

Website: paychex.com

