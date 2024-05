Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Beheer uw personeel, salarisadministratie en onkosten allemaal op één plek. Een eenvoudig te gebruiken oplossing voor personeelsbeheer. Aanwezigheid van personeel. Personeel huren. Vroeg salaris. SalaryBook is een app voor salarisadministratie, aanwezigheid van medewerkers en onkostenbeheer voor 60 miljoen Indiase MKB-bedrijven. MKB-bedrijven zien in onze app een totaaloplossing voor het runnen van hun bedrijf. Van het naadloos inwerken van medewerkers tot het beheren van hun salarisadministratie en aanwezigheid. Onze app bevat een aantal coole functies, zoals selfie en locatiegebaseerde aanwezigheidsmarkering. Zeg vaarwel tegen de traditionele aanwezigheidsregistratiesystemen en vervang deze door een klik op de knop in de mobiele SalaryBook-app.

Website: salarybook.co.in

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan SalaryBook. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.