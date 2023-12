Bullhorn is de wereldleider in software voor de uitzendbranche. Meer dan 10.000 bedrijven vertrouwen op het cloudgebaseerde platform van Bullhorn om hun personeelsprocessen van begin tot eind te ondersteunen. Bullhorn, met het hoofdkantoor in Boston en kantoren over de hele wereld, wordt geleid door de oprichters en heeft wereldwijd meer dan 1.000 mensen in dienst.

Website: bullhorn.com

