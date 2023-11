One More Dash, oppfølgeren til One More Line, er et ferdighetsspill fra SMG Studios der du må springe fra ring til ring for å se hvor langt du kommer. Tror du at du har det som trengs for å erobre One More Dash, det villedende enkle spillet med dashing og timing? Med over 200 flotte oppdrag å fullføre, skuffer ikke den andre delen av One More-spillserien. Målet ditt er enkelt, gå raskt fra sirkel til sirkel for å fortsette runden. Vær nøye med timingen din! Trykk på de solide delene og dashen din er ferdig! Kontroller: Space - Dash Om skaperen: One More Dash er den tredje delen av One More-serien fra SMG Studios, basert i Melbourne, Australia. Serien består også av One More Line og One More Bounce. De er også skaperne av Super One More Jump, Thumb Drift og mer.

Nettside: poki.com

