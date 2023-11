MiniMissions er en samling av 80 vanskelige ferdighetsspill. Hver gang du fullfører et spill, dukker det opp et nytt. Alle spillene er basert på perfekt timing. Klikk på rett tidspunkt for å komme videre, men gjør én feil, og det er over. Noen oppdrag er tidsbaserte, så sørg for å handle raskt. Klarer du å fullføre alle minioppdragene? Spill - museklikkMiniMissions ble laget av Shared Dreams Studio, kjent for det populære 12 MiniBattles-spillet, som også kan spilles på Poki!

Nettside: poki.com

