12 MiniBattles er et partikampspill for flere spillere der du møter vennene dine i lokale kamper. Er du klar til å kjempe? Ta med deg en venn og se hvem som kommer best ut i dette morsomme flerspillerspillet med 12 individuelle minispill du kan erobre. Du får en tilfeldig kamp for å se hvem som kan holde seg på tærne og bli den ultimate mesteren av alle 12 MiniBattles!12 MiniBattles ble laget av Shared Dreams Studio. Spill deres andre spill på Poki: MiniBattles

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet 12 MiniBattles. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.