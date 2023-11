Hockey Stars er et 1v1-hockeyspill hvor du må utpeke det som ditt favorittland for å slå motstanderen din! Målet med spillet er ganske enkelt, score i deres mål før de scorer i ditt! Hopp rundt for litt ekstra kraft og lad deg fremover mot fiendens mål! Vil du utfordre vennen din til et spill? Det er lokal flerspiller slik at du kan spille mot vennen din! Kan du bli hockeymester?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Hockey Stars. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.