Tank Trouble er et online tankspill hvor du kjører i en labyrint og skyter raketter mot fiendene dine. Tank Trouble setter deg mot smarte hærgeneraler på labyrintlignende slagmarker. I solomodus vil du møte Laika, en krigsmester. Du kan også utfordre en venn eller to i flerspillerkrigføring. Spesielle gjenstander ser ut til å gi deg et forsprang på fiendene dine, som raketter, spredebomber eller en dobbel kanon. Pass alltid på at missiler ikke spretter fra veggene og dreper din egen tank.

Nettside: tanktrouble.com

