Tank Trouble er et online tankspill hvor du kjører i en labyrint og skyter raketter mot fiendene dine. Tank Trouble setter deg mot smarte hærgeneraler på labyrintlignende slagmarker. I solomodus vil du møte Laika, en krigsmester. Du kan også utfordre en venn eller to i flerspillerkrigføring. Spesielle gjenstander ser ut til å gi deg et forsprang på fiendene dine, som raketter, spredebomber eller en dobbel kanon. Pass alltid på at missiler ikke spretter fra veggene og dreper din egen tank. I Solo-modus styrer du tanken din med piltastene. Du skyter med plass. Kjør gjennom labyrinten for å finne fiendene dine, og skyt fra et redningspunkt før de retter kanonen mot deg. I flerspillermodus spiller spiller 1 med "WASD"-tastene for kjøring og "Q" for å skyte. Spiller 2 bruker piltastene og mellomrom. Spiller 3 kan spille med musen.Tank Trouble er laget av det danske selskapet Mads Purup.Spill Tank Trouble online gratis på Poki. Poki er den største lekeplassen på nett. Hver måned spiller over 30 millioner spillere online på Poki. Vil du oppdage flere flotte spill? Ta en titt på Poki-hjemmesiden med de nyeste spillene våre, eller start oppdagelsen på vår populære spill-side. Hvis du liker å spille Tank Trouble, vil du også nyte Clash Of Armor eller noen av disse andre Tank-spillene.

Nettside: poki.com

