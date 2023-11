Base Bros er et online flerspillerspill der du må prøve å forsvare basen din mot bølger av invaderende fiender. Har du det som trengs for å ta på deg de flygende fiendene til en annen planet sammen med vennen din? Slå deg sammen med vennene dine og begynn å klatre, bygge og skyte for å forsvare din verden. Spill Base Bros og bevis at du er den ultimate forsvareren.WASD - Move S - Shoot/use Arrow keys - Move Down arrow - Shoot/useBase Bros er laget av Colin Lane Games, et enmannsstudio basert i Stockholm, Sverige. Colin Lanes andre spill inkluderer dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz og Golf Zero.

