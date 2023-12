Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Bubble Trouble 3 med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Bubble Trouble 3 er et arkadebobleskytespill som også omtales som Bubble Struggle. Målet ditt er å sprenge alle ballene på skjermen med din trofaste harpun. Stå rett under en boble for å skyte harpunen din oppover, og se boblen formere seg. Sprett nå de nyoppståtte boblene, som igjen vil formere seg til de er små nok til å bli fullstendig ødelagt. Vær oppmerksom på å unngå boblene for enhver pris, siden du vil tape runden hvis en boble berører deg. Det er en 2-spiller-modus i den tredje delen, så du kan nå nyte denne opplevelsen med vennene dine. Dette klassiske flash-spillet vil garantert føles nostalgisk. Bubble Trouble 3 ble laget av Kresimir Cvitanovic, en spillutvikler basert i Kroatia. Spill deres andre legendariske spill på Poki: Bubble Trouble, Bubble Trouble 2Du kan spille Bubble Trouble 3 gratis på Poki.Bubble Trouble 3 kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Bubble Trouble 3. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.