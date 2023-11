Amazing Bubble Breaker er et matchende spill der du fjerner bobler fra skjermen ved å få tre eller flere bobler av samme farge ved siden av hverandre. Det er tre spillmoduser: Enkel, Medium og Hard hvis du vil teste ferdighetene dine. Velg mellom forskjellige fargerike bobletemaer for spillskjermen din, og nyt to flotte bakgrunner og fantastiske animasjoner. Det er statistikk i spillet hvis du vil ha litt innsikt i spillestilen din. Hvis du står fast, kan du alltid bruke hint og power-ups! Ikke glem å dele Amazing Bubble Breaker med vennene dine slik at du kan sammenligne poengsummene dine! Trykk for å skyte en boble. Hvis du kan få tre eller flere bobler av samme farge, kan du sprette dem alle. Amazing Bubble Breaker er laget av Amazing Hedgehog. Spill deres andre uformelle spill på Poki: Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect og Amazing Dominoes.Du kan spille Amazing Bubble Breaker gratis på Poki.Amazing Bubble Breaker kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

