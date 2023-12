Amazing Sticky Hex er et puslespill som setter en ny, frisk spinn til den matchende sjangeren. Dette er et sekskantpuslespill som krever at du finner det ene riktige trekket for å løse hele puslespillet. Du må dra og slippe en av de fargerike edelstenene inn i nøkkelbrikken slik at den omfatter så mange brikker som mulig. Noen ganger er det vanskelig å finne ut hvilken flis som er den riktige, så bruk gjerne hint og power-ups når du står fast. Ved å bruke et hint kan du fremheve flisen du trenger å fylle med riktig farge. Jo færre trekk du spiller for å fullføre nivået, jo flere stjerner får du. Spill nivåene på nytt for å oppnå alle 3 stjernene hvis du ikke lyktes første gang. Kan du fullføre alle nivåene i Amazing Sticky Hex med bare noen få trekk? Ikke glem å dele det med vennene dine, slik at du kan sammenligne poengsummene dine! Dra og slipp en av edelstenene i en flis slik at den omfatter så mange fliser som mulig. Du vinner hvis du kan fylle hver brikke uten å hoppe over. Amazing Sticky Hex er laget av Amazing Hedgehog. Spill deres andre uformelle spill på Poki: Amazing Bubble Breaker, Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect og Amazing Dominoes.Du kan spille Amazing Sticky Hex gratis på Poki.Amazing Sticky Hex kan spilles på din datamaskiner og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

