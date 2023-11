Amazing Sudoku er et tenkespill hvor du arrangerer nummererte sudokublokker i ulike rader og kolonner. Tren hjernen din ved å spille sudoku som krever ferdigheter, strategi og tålmodighet for å vinne. Undersøk 9x9 rutenettet der det allerede er noen tall. Du må gjette og fylle ut gjenværende ruter med et hvilket som helst tall fra 1 til 9. Puslespillet er fullført når hver rad, hver kolonne og hver 3x3-rute i puslespillet inneholder tallene 1-9, hvor hvert tall bare vises én gang. Ikke glem å dra nytte av hint og angre/gjør om power-ups! Ikke glem å dele Amazing Sudoku med vennene dine! Bruk fingeren eller venstre museknapp for å velge en flis. Du kan enten bruke de numeriske tastene eller panelet i spillet for å fylle ut et tall. Du må finne ut de riktige sifrene for hvert mellomrom. Hver rad, kolonne og seksjon må inneholde ett av hvert enkelt siffer. Hvis du blir sittende fast, bruk et hint! Amazing Sudoku er laget av Amazing Hedgehog. Spill deres andre spill på Poki: Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect og Amazing DominoesDu kan spille Amazing Sudoku gratis på Poki.Amazing Sudoku kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Amazing Sudoku. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.