Nonogram er et puslespill hvor du fyller rutenettet av ruter med farger for å avsløre et skjult bilde. Hvert puslespill har et bilde med forskjellige skjulte firkanter. Sjekk tallene over og til venstre for rutenettet, da de gir deg et hint om hvor mange ruter du må fylle, og hvor mange du må la være tomme ved å sette en "X". For eksempel, hvis en kolonne viser tallet 5, betyr det at du må fylle fem ruter på den spesifikke kolonnen. Pass på å ikke gjette. Det er alltid bedre å bestemme det ved logikk og fylle ut nabofeltene. Du kan bruke et hint hvis du blir sittende fast, og til og med gjenopprette et liv hvis du har gjort for mange feil. Gå videre og hopp inn i det mest visuelt tilfredsstillende kryssordet du vil spille i år!Fyll rutene med farger mens du pass på å ta hensyn til rekkefølgen på tallene som vises. Hvis den viser Fyll ruter - Trykk eller venstre museknapp Nonogram ble opprettet av WeDoYouPlay. De har andre puslespill på Poki: Sugar Eyes and Words EmojiNonogram kan spilles både på skrivebordet og på mobiltelefonen din gratis på Poki.

