Pink er et puslespill laget av Bart Bonte. I dette spillet er hvert nivå unikt. Det er 25 vakkert utformede gåter, og du må endre tankegangen din for å løse dem alle. Lyspæreknappen i øverste høyre hjørne kan gi deg et hint hvis du sitter fast på et nivå. Du kan bruke hint-knappen flere ganger om nødvendig! Kan du fullføre hvert nivå i rosa?Bruk venstre museknapp for å samhandle med puslespillet. Klikk på lyspæren for tips. Rosa ble laget av Bart Bonte. Spill de andre spillene deres på Poki: Sugar, Sugar, Sugar, Sugar 2, Sugar, Sugar 3, black, Blue, Green og Factory Balls Forever

Nettside: poki.com

