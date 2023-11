Sugar, Sugar er et simuleringsspill laget av Bart Bonte. Løs gåter ved å sikte sukkeret i kaffekopper! Din jobb er å tegne broer og godt plasserte linjer for å fange hvert korn. Hvert nivå vil ha en ny, søt utfordring, og hindringene blir vanskeligere etter hvert som spillet skrider frem. Konsentrer deg for å nå hvert enkelt mål! Bruk venstre museknapp eller finger til å tegne en linje, og fyll opp koppene. Denne linjen vil fungere som en vegg eller barriere for å forhindre at sukkeret faller utenfor det ønskede området. Sugar, Sugar ble laget av Bart Bonte. Spill de andre spillene deres på Poki: Blue, Green og Factory Balls Forever.

Nettside: poki.com

