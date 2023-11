Black er en minimalistisk puslespillopplevelse der hvert nivå er fundamentalt forskjellig. Det er over 25 unike og vakkert utformede gåter, og du må tenke utenfor boksen for å løse dem alle. Bruk gjerne lyspæreknappen som vises i øverste høyre hjørne hvis du står fast på et nivå. Merk at det er flere hint for hvert nivå, sørg for å lese alle. Hvor raskt kan du fullføre alle de 25 nivåene og fullføre Black?Bruk venstre museknapp for å samhandle med puslespillet. Klikk på lyspæren for tips. Black ble laget av Bart Bonte. Sjekk ut deres andre spill på Poki: Blue, Green og Factory Balls Forever.

Nettside: poki.com

