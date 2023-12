Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Arrow Pathway med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Arrow Pathway er et plattformpuslespill som utfordrer deg til å lede karakteren til utgangen! I dette unike eventyret, i stedet for direkte å kontrollere karakterens bevegelser, er målet ditt å lage stier som de kan følge ved å plassere retningspiler på plattformen. Sitter du på et nivå? Ikke noe problem! Hint er tilgjengelig for å demonstrere hvordan du fullfører hvert nivå. Kan du lede karakteren til suksess?

Nettside: poki.com

