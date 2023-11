Tightrope Theatre er et puslespill laget av Adventure Islands. Du spiller som sirkusakrobat på enhjulssykkel som opptrer på scenen. Bruk plattformferdighetene dine og hopp fra tau til plattformer for å nå slutten av hvert nivå for å få publikum til å juble! Vil du være i stand til å slå alle nivåer i dette plattformspillet ?Move - A og D eller piltasteneJump - SpaceTightrope Theatre ble skapt av Adventure Islands. Spill deres andre fantastiske spill på Poki: Heart Star, Duke Dashington Remastered, Super Dangerous Dungeons, Total Party Kill og Tiny Dangerous Dungeons.Du kan spille Tightrope Theatre online uten å laste ned eller installere gratis ved å bruke skrivebordet og mobile enheter på Poki.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Tightrope Theatre. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.