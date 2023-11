Tiny Dangerous Dungeons er et plattformspill hvor du bor i fangehull for å jakte på skatter. I dette metroidvania-eventyret med pikselkunst kan du utforske et stort fangehull, møte skumle skapninger, samle skjulte power-ups og få nye ferdigheter for å hjelpe deg på oppdraget. Gjenstandene du har samlet kan være nøkkelen til å låse opp nye passasjer, så sørg for å utforske hver krok og krok. Spillet er stilt i 90-tallets nydelige monokromatiske pikselkunst, slik at du kan føle nostalgien mens du spiller. Kan du hjelpe Timmy med å overleve de små farlige fangehullene og bli den beste skattejegeren i verden? Profftips: Ta en titt på Time Trial-modusen for en fin utfordring etter at du har fullført spillet.Flytt - Venstre/Høyre pil Hopp - X eller Mellomromstasten Enter - Pil nedTiny Dangerous Dungeons er laget av Adventure Island. Sjekk ut de andre spillene deres på Poki: Heart Star, Super Dangerous Dungeons og Total Party Kill! Du kan spille Tiny Dangerous Dungeons gratis på Poki. Tiny Dangerous Dungeons kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

