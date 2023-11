Big NEON Tower VS Tiny Square er et puslespillplattformspill der du krysser en spennende flernivåplattform fylt med hindringer. Din beste venn Pineapple ble stjålet av Big Square og ført til toppen av et stort dødsfellefylt tårn. Når du går opp i dette tårnet, vil du finne dødelige tårn med sensorer, dødelige hopp med laser, lavabassenger og mye mer. Pass på å stoppe ved hvert sjekkpunkt slik at du ikke mister mye fremgang når du løper inn i en av de omhyggelig plasserte fellene. Finner du det i dette ene gigantiske nivået delt opp i store enkeltskjermseksjoner? Nyt 90-tallets estetikk med et avslappende lydspor! Flytt - A/D eller Venstre/Høyre piltaster Hopp - Mellomrom eller Pil opp Start på nytt - YBig NEON Tower VS Tiny Square ble laget av EO Interactive. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Big NEON Tower VS Tiny Square gratis på Poki.Yes! Dette er det originale spillet, men en forenklet versjon kun på Poki!Big NEON Tower VS Tiny Square kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

