Square Meal er et puslespill plattformspill laget av Nitrome. Du kontrollerer et stort firkantet monster, og du må komme deg gjennom nivåene ved å unnvike monstre og spise kjøtt! Det er også en modus for to spillere! Kontrollene er forklart i spillet. Dette spillet ble laget av Nitrome som et flash-spill, og senere emulert i HTML5 av AwayFL for Poki. Spill Nitromes andre flash-spill på Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject Blue

Nettside: poki.com

