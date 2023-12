Sniper vs Dinosaurs er et 3D-skytespill som lar deg bruke en snikskytterrifle til å skyte dinosaurer. Opplev moroa ved å snike seg på et hustak og eliminere de gigantiske monstrene som løper rundt på kartet. Du kan også løpe rundt og samle gjenstander du kan bruke på å forbedre spillingen din, oppgradere våpnene dine og ansette nye Cuties. Du kjenner kanskje Cuties fra andre spill som Cute Army eller A Cat Story. Skyt hver dinosaurs hatt for å slå den av, slik at du kan bevise at du har det beste målet! Sørg for å utforske alle områder i Dino Park, Strange Caves og Big City. Er du klar for det mest unike snikskytterspillet? Disse dinosaurene er ikke det! Sikt med markøren, og trykk på venstre museknapp for å skyte. Zoom - Høyreklikk med musehopp - Mellomromstasten (trykk to ganger for å dobbelthoppe)Sniper vs Dinosaurs er laget av Cute Army. Spill deres andre søte spill på Poki: A Cat Story og cute-armyDu kan spille Sniper vs Dinosaurs gratis på Poki.Sniper vs Dinosaurs kan spilles på datamaskinen din.

Nettside: poki.com

