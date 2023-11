Lethal Sniper 3D: Army Soldier er et skytespill hvor målet er å fullføre snikskyttermålene dine. Bruk geværet ditt, pass på skjelvingen i dine egne pust og sikt snikende mot fiendene dine. Vær forsiktig så du ikke kaster bort ammunisjon!Lås/lås opp markøren - L Aim/Shoot - LMBLethal Sniper 3D: Army Soldier er laget av PaperBunker s.r.o. De er skaperne bak The Pillar and Goat vs Zombies. Spill begge to på Poki!

Nettside: poki.com

