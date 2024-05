Sniper Code 2 er et puslespill hvor du skyter fiender og fullfører ulike oppgaver på avstand ved å bruke snikskytterriflen. Det er mange utfordrende nivåer med kreative oppdrag hvor du ikke bare skal skyte folk, men du vil delta i taktiske oppdrag. Noen ganger er det nok å skyte lamper og gjenstander rundt omgivelsene for å løse situasjonen uten blodsutgytelse. Bruk også kulene dine kreativt for ikke å gå tom for ammunisjon midt i oppdraget. Nøyaktigheten din betyr mye i dette spillet, det samme gjør stealth-evnen din. Ikke glem å bruke pengene du har tjent i butikken for å forbedre ferdighetene dine. Har du det som trengs for å fullføre hvert oppdrag i Sniper Code 2?Skyt - Venstre museknappSniper Code 2 ble laget av Softlitude. De har andre underholdende ferdighetsspill på Poki: Neon Car Maze og The Sniper CodeDu kan spille Sniper Code 2 gratis på Poki.Sniper Code 2 kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

