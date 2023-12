Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for BuildNow GG med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

BuildNow GG er et online bygge-og-skyt-spill med ulike spillmoduser, våpen og kart. Bygg og finpusse ferdighetene dine i offline treningsmodus. BuildNow GG er en del av en ny sjanger av nettspill som kombinerer taktisk bygging med tredjepersons skytespill. Bygg, skyt og fest I spillet bygger du ramper, tak og vegger så raskt som mulig mens du tar en annen motstander. For nye spillere er siktetrening en utmerket måte å lære de grunnleggende kontrollene på. Spillet er online, men du kan også starte en privat kamp med vennene dine i festmodus. Du kan være vert for opptil 6-12 spillere i et privat spill. Mestre våpnene dine Våpnene dekker standardbelastningen du forventer i en skytetittel, og du kan bytte mellom dem mens du kjemper. Lasten inneholder en pistol, automatrifle, snikskytterrifle, hagle og en hakke. Tilpass profilen din BuildNow GG har omfattende tilpasningsmuligheter. Du kan tilpasse den visuelle kvaliteten, FPS-grensen, HDR og mer i grafikkinnstillingene. Alternativene inkluderer også full HUD-tilpasning slik at du kan lage den ideelle profilen for fotografering og bygging.

Nettside: battlelab-games.github.io

