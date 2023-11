Kom sammen i dette online flerspiller skytespillet Toon Off! Dette er et blokkaktig minecraft-lignende spill på Poki hvor du kan slå deg sammen med andre for å fange flagget til motstanderen. Den er veldig lett tilgjengelig, så ta tak i våpnene og ammunisjonen for å beseire motstanderne i ringen. Kontroller: WASD - Flytt mus - Flytt kamera Høyreklikk - Skyt mellomrom - Hopp

Nettside: poki.com

