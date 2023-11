Stupid Zombies 2 er et puslespill som lar deg kjempe mot horder av zombier ved å skyte dem med så få kuler som mulig. Kulene dine vil gå gjennom zombier og treffe hver og en av dem på veien. Kulene dine spretter også tilbake, så vi anbefaler deg å tenke utenfor boksen med skuddene dine og være kreativ. Jobb med vinklene dine for å få det høyeste antallet zombie-drap. Er du klar til å slå to fluer i en smekk ... eller to zombier med en pistol ... eller noe sånt ...? (Mus) Sikt med markøren og klikk for å skyte (Mobil) Sikt ved å holde fingeren nede og slipp for å skyte Stupid Zombies 2 er laget av MarketJS. Spill deres andre uformelle spill på Poki: Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story og Typing FighterDu kan spille Stupid Zombies 2 gratis på Poki.Stupid Zombies 2 kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

