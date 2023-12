Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends er et flerspillerspill som lar deg kjempe mot en nettmotstander der dere skyter hverandres slott og hær. Foran slottet ditt befinner det seg en kanon som konstant svinger mellom punktene lengst til venstre og lengst til høyre på skjermen. Din jobb er å avfyre ​​kanonen når det er rett tid, slik at den treffer innkommende horder av fiender. Soldater begynner automatisk å angripe det motsatte slottet så snart de kommer over - så gjør ditt beste for å stoppe dem før de kan krysse. Spill online mot ekte fiender, eller lag ditt eget private rom og inviter vennene dine! Bruk mellomromstasten eller venstre museklikk for å skyte en kanonkule. Hvis du bruker en mobilenhet, bruk fingeren til å trykke på skjermen i stedet.Castle Fight With Friends er laget av MarketJS. Spill de andre uformelle spillene deres på Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story og Typing FighterDu kan spille Castle Fight With Friends gratis på Poki.Castle Fight With Friends kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

