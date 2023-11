Castle Blocks er et inaktivt spill hvor du kan lage drømmeslottet i mange forskjellige middelalder- og fantasimiljøer. Alt du trenger å gjøre er å lage en tom ramme og begynne å bygge drømmene dine på lerretet. Bare dra og slipp blokker på rutenettet og flytt objekter til du har bildet av en praktfull bygning som er verdt å være hjemmet til mange imperier og dynastier. Du kan legge til byggeklosser inspirert av ulike kulturer og sivilisasjoner, slik at du kan lage temaprosjekter, eller til og med smelte kulturer sammen! Sørg for å utforske de forskjellige bakgrunnsbildene du kan bruke. Du kan lagre slottet ditt som et bilde når du er fornøyd med kreasjonen din. Ikke glem å dele Castle Block med vennene dine og vis hverandre slottene du har skapt.Bygg - Dra og slipp blokker på rutenettet og flytt objekter.Castle Blocks er laget av MarketJS. Spill deres andre uformelle spill på Poki: Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies , Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story og Typing FighterDu kan spille Castle Blocks gratis på Poki.Castle Blocks kan spilles på datamaskinen og mobilen din enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

