Monster Merge er en uformell fusjon hvor du slår sammen skapninger og låser opp nyere og sterkere monstre som er enda mer skumle. Spillet har en veldig fin kunststil som er i skjæringspunktet mellom skummelt og søtt. Bare dra og slipp identiske monstre for å smelte dem sammen og lage et sterkere monster. Hver gang du oppdager en ny type monster, vil du låse opp en ny del av det mystiske slottet. Når du har utforsket hele slottet, vil du låse opp en ny verden som er full av feer, og en helt annen verden med en annen og mer fargerik atmosfære! Spillet har andre hemmeligheter og verdener du kan utforske. Du trenger ikke vente på at Halloween skal bli litt skummelt. Kan du låse opp alle slott og verden i dette vanedannende sammenslåingsspillet?Velg og flytt skapninger - Klikk og dra venstre museknapp eller fingeren Monster Merge ble skapt av Jeff Ramos. Spill deres andre futuristiske fusjonsspill på Poki: Galactic Empire. Du kan spille Monster Merge gratis på Poki.Monster Merge kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

