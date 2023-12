Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Stick Defenders med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Stick Defenders er et action- og sammenslåingsspill der du kombinerer stickman-enheter til sterkere, slik at de kan beskytte basen din mot faser av fiender. Slå sammen identiske bevæpnede menn, forbedre dine offensive evner, forbedre veggene dine og mye mer. Det er morsomme sideaktiviteter som "snurr hjulet" hvor du kan få overraskende gjenstander som hjelper deg å bli sterkere og låse opp nye muligheter. Sørg for å bruke ferdighetene dine på den møtende horden av fiender så snart deres nedkjøling er over, slik at du ikke blir overveldet av dem. Hvor lenge kan du holde nede fortet i Stick Defenders? Bruk venstre museknapp eller finger til å velge og dra enheter. Dra en enhet og slipp den på toppen av en identisk for å slå dem sammen. Stick Defenders ble laget av TinyDobbins. Spill deres andre uformelle spill på Poki: Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers og PartyToons. Du kan spille Stick Defenders gratis på Poki. Stick Defenders kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett .

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Stick Defenders. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.