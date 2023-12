Base Defense 2 er et tårnforsvarsspill der målet ditt er å distribuere ulike typer våpen for å beskytte basen din mot horder av fiender. Start med å dra enhetene dine og slippe dem på spillfeltet. Enhetene dine vil angripe innkommende fiender automatisk. Alt du trenger å gjøre er å kontrollere rekkefølgen og plasseringen av enhetene. Du vil plyndre fiendene du beseirer, slik at du kan bruke inntektene dine på å forbedre enhetene dine eller få nye som skyttere, vaktposter, tårn og mer. Ikke glem å oppgradere og øke forsvaret ditt for et sterkere forsvar! Hvor mange faser av fiender kan basen din overleve? Dra enhetene dine og slipp dem på den uthevede flisen for å plassere dem. Enhetene dine vil angripe innkommende fiender automatisk. Hvis du vil oppgradere en enhet, trykker du på den og bruker oppgraderingsknappen i hurtigmenyen.Base Defense 2 er laget av Beedo Games. Spill deres andre actionfylte strategispill på Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers og Tanko. ioDu kan spille Base Defense 2 gratis på Poki.Base Defense 2 kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

