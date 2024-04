Pirates Merger er en sammenslåingskampsimulator der du må velge mellom forskjellige karakterer for å slå seg sammen og bygge hæren din for å beleire fienden. Velg mellom dine klassiske pirater så vel som dine flygende venner for å slå seg sammen og bygge en uovervinnelig hær. Kommander hæren din og beseire fiendene dine gjennom strategisk posisjonering og rå styrke! Bruk musen til å klikke og dra allierte oppå hverandre for å slå dem sammen. På mobil er alt du gjør å sveipe!Pirates Merger er laget av Beedo Games. Sjekk ut deres andre spill på Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars og Tanko.io!

Nettside: poki.com

