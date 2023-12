Fantasy Merger er et ledelsesspill som kombinerer de morsomme delene av rollespill fantasyspill og byttekortkampspill til en fortryllende pakke. Målet ditt er å beskytte heltekortet ditt, styrke det og drepe alle fiendene dine og plyndre dem. Trykk på kortet ditt gjentatte ganger for å forsterke angrepene dine. Dra og slipp identiske sverd og potions under kortet ditt for å slå dem sammen til en sterkere, utviklet versjon. Kraften din vil øke når du slår sammen gjenstander og beseirer fiender. Sørg for å besøke butikken ofte, slik at du ikke går glipp av noen sjanse til å bli sterkere! Er du klar til å bli den tapreste helten denne gutten noen gang har sett? Trykk på kortet ditt gjentatte ganger for å forsterke angrepet ditt. Dra og slipp identiske sverd og potions for å slå dem sammen til en sterkere, utviklet versjon. Fantasy Merger er laget av Dedra Games. De har en annen speedrun-plattformspiller på Poki: OvO DimensionsDu kan spille Fantasy Merger gratis på Poki. Fantasy Merger kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

