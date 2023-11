Super Kill-BOI 9000 er et rogue-lignende overlevelsesspill hvor du har en søt robot som lever av hjertene til monstrene du dreper og blir sterkere med kule oppgraderinger. Som en stickman som bruker en pinne, trenger du all hjelpen du kan få fra robotkameraten din. Slå alle beistene ved å bruke pinnen din og forsyn Kill-BOI 9000 med hjertene deres, så den kan bli sterkere. Velg fra et stort utvalg av våpen og oppgraderinger for å kombinere dem. Lås opp våpen, rustninger og hatter for å tilpasse belastningen din! Det er 3 kart og en hel rekke oppgraderinger å velge mellom: kanonkuler, granater, sorte hull, droner, buzzsaws, til og med synergioppdateringer for å øke effekten av én kraft. Du kan til og med spille det med vennen din ved å bruke 2-spillers samarbeidsmodus! Ikke glem å gå tilbake til hovedmenyen for å dra på Kill-BOIs spak i bytte mot 100 hjerter, slik at du kan slippe noen episk tyvegods for karakteren din. Sørg for å dele Super Kill-BOI 9000 med vennen din og prøv å spille det sammen! Beveg deg rundt - WASD eller piltaster Super Kill-BOI 9000 er laget av PlayWithFurcifer. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Super Kill-BOI 9000 gratis på Poki. Super Kill-BOI 9000 kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Super Kill-BOI 9000. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.