Spill Super Sus -Who Is The Impostor online gratis med now.gg mobilsky. Super Sus er det sosiale deduksjons-actionspillet fra PIProductions som vil ha deg oppe hele natten! For å finne de skyldige, bruk dine sosiale fradrag og bedragerske talenter, og overtal dine andre besetningsmedlemmer til å tro deg! Spill online med opptil ni andre ekte mennesker mens du prøver å tyde mysteriet med bedragerne. For å komme nærmere å finne ut hvem bedragerne er, gjør etterforskningsoppdrag. Men vær advart: bedragerne er blant gruppen og vil ikke stoppe noe for å "drepe" mannskapet!

Nettside: now.gg

