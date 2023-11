Bla deg gjennom huler og tunneler i Super Speeder! Hvert Super Speeder-spill slipper deg inn i et virvlende kaleidoskop av farer og 3D-tunneler. Spill Super Speeder for å unngå barrierer med bare vettet og tastaturet! Super Speeder online er den ultimate 3D-enspilleropplevelsen. Vil du teste reaksjonshastigheten din? Spill Super Speeder online nå og press ferdighetene dine til det ytterste! Det er bare én måte å vise disse barrierene hvem som er sjefen, så spill Super Speeder på Poki for å vise frem de ultraskarpe reaksjonene! Kontroller: Piltaster - Flytt opp, ned, til venstre og høyre Mellomrom - Pause / omstartTips og triks: - Prøv å forutse farer og forberede seg på dem tidlig. – Noen barrierer vil flytte seg, så sørg for at du er foran der de skal være. - Super-Speeder ser rask ut, men du vil ha god tid til å unngå hver hindring. Om skaperen: Super Speeder er laget av det britiske studioet Deer Cat Games som også har laget Wave Rider og Tunnel Rush.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Super Speeder. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.