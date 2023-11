Har du det som trengs for å navigere i dyphavet? Vrikk og svøm deg gjennom huler, koraller og mer for å komme til slutten og gå videre til neste nivå. Pass på at du ikke treffer bunnen (eller toppen) som vil avslutte undervannseventyret ditt. Kontroller: Mellomromstasten - Flytt opp og ned Om skaperen: Wave Rider er laget av Deer Cat Games basert i Storbritannia. De er også skaperen bak Tunnel Rush og Super-Speeder.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Wave Rider. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.