Desert Worms

Samle inn dataene! Unngå ormene! Som den siste personen som er igjen på denne øde planeten, er du ansvarlig for å samle inn og lagre de siste forskningsdataene som er etterlatt fra den menneskelige evakueringen. Men pass på! Gigantiske, aggressive ormer er ute etter å få deg. Rass over det støvete terrenget og unngå de skliende beistene for å sikre at dataene dine er trygge! Kontroller: Venstre/høyre piltaster - styr Pil opp - aktiver boost hvis ladet Pil ned - aktiver lokkemiddel hvis du er ladet Mellomromstasten - pause

Nettside: poki.com

