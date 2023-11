Thunderdogs.io

Skyt ned fiendtlige hunder og samle bein for å klatre på topplisten! Thunderdogs er et flerspiller online kampspill som gjør deg til en kjempende, flygende valp. Plukk opp en rekke våpen for å ødelegge andre spillere og gå fra underdog til topphund. Men vær forsiktig: jo flere bein du får, jo større mål blir du! Overlev ved å unnvike og fly ut fiendtlig ild for å slå tilbake. Kontroller: - Bruk venstre og høyre piltaster for å styre - Mellomromstasten for å skyte - Pil opp for rask hastighetsøkning - Pil ned for å bremse

Nettside: poki.com

