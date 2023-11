Fra skaperen av Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero og mer kommer Fortz, tospillerspillet om å ødelegge motstanderens base. Bruk tårnet, vettet ditt og et utvalg sprø våpen for å få ned fienden din! Spill Fortz gratis med en annen spiller på samme datamaskin for maksimal morsomhet. Denne Fortz-nettversjonen tilbyr en fullverdig nivåredigerer for tilpasset blodbad, samt en rekke forhåndslagde nivåer for deg og vennene dine for å ødelegge hverandre! Det er på tide å avgjøre poengsummen – spill Fortz på Poki for å få slutt på enhver krangel mellom deg og en venn! Kontroller: Spiller 1: W, A, D - Flytt (bakke) W, S - Sikt (tårn) D - Skyt S - Plasser blokk (bakken) Spiller 2: Opp, venstre, høyre piltaster - Flytt (bakke) Opp, ned piltaster - Sikt (tårn) Venstre piltast - Skyt Pil ned - Plasser blokk (bakke) Tips og triks: - Ikke glem å lade tårnet ditt regelmessig - det vil ikke brenne hvis det er tomt! - Sjekk ut nivåvalg-funksjonen for mer interessante blokkarrangementer. Om skaperen: Fortz er brakt til deg av Colin Lane Games, basert i Stockholm, Sverige. Colin Lane er et enmannsutviklingsantrekk som også har skapt kjempehitene Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom og Golf Zero.

Nettside: poki.com

