Dunkers er et fysikkbasketballspill laget av Colin Lane Games.Sving armene, hopp og score i Dunkers! Dette arkadebasketballspillet har karriere- og 2-spiller-moduser. Du begynner som Pinko. Ta opp ballen, og bruk den til å sprette deg oppover. Poengkurver med Froggo, Timmy og Nerdo!Dunkers er laget av Colin Lane Games, et enmannsstudio basert i Stockholm, Sverige. Colin Lanes andre spill inkluderer oppfølgeren til Dunkers, dunkers-2, Wrassling, arkadeplattformspillet Temple of Boom, flerspillers tårnforsvarsspillet Fortz og sportsspillet Golf Zero.

